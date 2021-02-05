Kadınlar, şiddet ve tacize karşı kendilerini savunabilmek için 'kick boks' öğreniyor



Burhan CEYHANCemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde kadınlar, ücretsiz açılan `kick boks´ kursuna yoğun ilgi gösterdi. 3 ay sürecek kursta, kadınların savunma sporunu öğrenerek, kendilerini taciz ve şiddete karşı savunmalarının hedeflendiği bildirildi.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Aydın İl Başkanı Milli Kick Boks Sporcusu Yaşar Akçaköse (48), geçen 22 Ocak'ta, işletmecisi olduğu Aydın Efeler ilçesindeki spor salonunda kadınlara yönelik ücretsiz kick boks kursu başlatarak, sosyal medyadan duyuru yaptı. Haftanın 2 günü, 1 saat 15 dakika olarak düzenlenen kursa kadınların ilgisi büyük oldu. Kursa bugüne kadar 25 kadın müracaat etti. 3 ay sürecek kurs ile kadınların kick boks öğrenerek, taciz ve şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmalarının hedeflendiği bildirildi. Kursa katılan kadınlar, kendilerini savunmayı öğrenirken bir yandan da spor yapıp, stres atıyor.

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Kursa katılan kadınlardan evli ve 1 çocuk annesi Ayten Tay (39), "Kadınların güzel sözler ve iltifatlardan ziyade kendisini daha güzel ve zinde hissetmesine daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kendim adına bunun biraz daha fiziksel güçten geçtiğine inanıyorum. Yaşar hocanın bize sağlamış olduğu bu güzel spor imkanından faydalanmak istedim. Buradan evime giderken, kendime duyduğum güven buraya başladığım andan itibaren daha faklı oldu. Daha işin başında olmama rağmen kendimi daha güvede hissediyorum. Evde birçok konuda ağırlık kaldırma veya en basiti bir kavanoz kapağını eşimden destek almadan açabilmek ve kendimi fiziksel anlamda biraz daha geliştirmek daha iyi hissetmeme neden oluyor" dedi.

'BURAYA GÜÇLENMEK İÇİN GELDİM'

Ayşenur Turgut (25) da "Kedimi şiddet olaylarına karşı savunmak için kursa katıldım. Günün stresini de burada rahatça atabiliyorum. Herkese kick boks sporu yapmasını tavsiye ederim. Buraya katıldıkça daha çok çoğaltacağımızı hissediyorum. Kadına şiddet için hep birlikte mücadele vereceğimizi düşünüyorum. Bizler kadınız, buraya gelsek de gelmek de bizden korkun" diye konuştu.

'AMACIMIZ KADINLARI DAHA GÜÇLÜ VE KENDİNİ SAVUNABİLİR HALE GETİRMEK'

Spor salonu işletmecisi ve Milli Kick Boks Sporcusu Yaşar Akçaköse, "Annelerin veya kadınlarımızın cinayet olayları bizleri duyarsız hale getirmemeli. Gençlik ve Spor Konfederasyonu İl Başkanı olarak kadınlar için ne yapabiliriz diye düşündüm. Kadınları daha güçlü ve daha kendilerini savunabilir duruma getirmek için bu yola çıktık. Yaptığımız projeye 25 kadın arkadaşımız katıldı. Kadına şiddet olaylarını biraz daha önleyebilmek açısından daha fazla kitleye sahip olmak istiyoruz. Buraya katılan kadınlardan, 'Ben bu işi biraz daha profesyonel yapmak istiyorum' diyen olduğunda istedikleri hedefe ulaştırmak için de çalışıyoruz. 'Ben de bu savunma sporunu yaparım' diyen her kadını burada aramızda görmek istiyoruz. İsteyen 3 ay devam eder ardından kursu tamamlayıp ayrılır isteyen devam eder. 3 aylık zaman zarfında bir kadının birebirde kendini savunabilecek hale geleceğini düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM

2021-02-05 09:23:49



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