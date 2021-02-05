Resim yarışması hayatını değiştirdi Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak için 'Tralleis' bibloları yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Resim yarışması hayatını değiştirdi Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak için 'Tralleis' bibloları yapıyor

İHA

Resim yarışması hayatını değiştirdi Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak için 'Tralleis' bibloları yapıyor

Aydın'da resim öğretmenliği yapan 28 yaşındaki Burhan Babacan'ın hayatı lise döneminde katıldığı resim yarışmaları ile değişti. Yarışmalarda derece elde eden Babacan, hayatını resim ve heykelden kazanmaya başladı.

Efeler ilçesinde özel bir kolejde resim öğretmenliği yapan Burhan Babacan işletmelerin duvarlarında süslemeler yapıp, 3D, 4D resimler çiziyor, heykel ve biblolar yapıyor. Aydın'ın simgelerinden biri olan Tralleis bibloları da yapan Babacan yaptığı çeşitli çalışmalar ile beğeni topluyor. Küçük yaşlarda resme merak salan Babacan'ın hayatının dönüm noktası lise döneminde katıldığı resim yarışmaları oldu. Lisede, resim öğretmeninin yönlendirmesi ile resim yarışmalarına katılan Babacan, önceden amatör olarak yaptığı resim çalışmalarını profesyonel ortama taşıdı. Üniversite eğitimini de resim üzerine alan Babacan, açtığı atölyede resim ve heykeltıraşlığı meslek olarak sürdürüyor.

Resme olan ilgisinin çocuklukta başladığını ifadeden Burhan Babacan, "Küçük yaşlardan bu yana sanata duymuş olduğum ilgiden dolayı lise yıllarıma kadar kendi çapımda, amatör olarak resimler çizdim. Daha sonra lise öğrenimim sırasında tanıştığım Fisün Şişman öğretmenim yeteneğimi fark ederek bana resim üzerine çeşitli eğitimler verdi. Bu eğitimlerle kendimi biraz daha geliştirerek daha güzel işler ortaya çıkartmaya başladım. Öğretmenim beni resim yarışmalarına yönlendirdi ve yarışmalara katıldım. Katıldığım yarışmalarda güzel sonuçlar elde ettim. Kendi okuluma çeşitli dereceler ve ödüller getirince resme olan merakım ve isteğim bir kat daha arttı. Daha sonraki yaşantım ve hayat mücadelem tamamen sanat üzerine oldu. Lise öğretimimi tamamladıktan sonra üniversite dönemimde de Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü'nü kazandım. Burada da eğitimimi alırken aynı zamanda da bana büyük katkısı olan Mustafa hocamın atölyesinde hem ona yardım ettim hem de kendimi daha da geliştirdim. Üniversiteden mezun olduktan sonra da resim atölyesi açarak hayata atıldım. Şu anda aynı zamanda Aydın'daki özel bir okulda da resim öğretmeni olarak görev yapıyorum" dedi.

"Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak istiyor"
Atölyesinde yaptığı resim ve heykel üzerine çeşitli çalışmaları vatandaşların beğenisine sunan Babacan, Aydın'ın simgesi Tralleis'in de biblolarını yapıyor. Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak istediğini kaydeden Babacan, "Yaptığım bibloları kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla vatandaşlara ulaştırmak dolayısıyla Aydın'ın tanıtımına katkı sunmak istiyorum. Hediyelik eşya ve biblo üzerine çalışıyorum. Amacım Aydın'ı ve Tralleis'i tanıtmak. Tralleis'in biblosunu yapmak için öncelikle silikon kalıbımı hazırladım. Bu kalıbın içerisine polyester reçinesini döküyorum. Bu reçine de yaklaşık 20 dakika, yarım saat içerisinde donarak sertleşmeye başlıyor. Donduktan sonra kalıptan çıkartarak zımpara ve astar boya yapıyorum. Onun ardından ışık gölgelerini vererek son rütuşlarını yapıyorum. Bu işlemlerin ardından biblolar satışa hazır hale geliyor. İsteye göre hediyelik eşya üretimi, 3D ve 4D duvar resimleri, duvar süslemeleri, İtalyan sıva ve heykel gibi çeşitli ürünler yapıyorum" diye konuştu.

Sanatçı Babacan, resim ve heykel yapmaktan büyük zevk aldığını ve tek zorluğun zaman olduğun belirterek, "Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu elbette var. Bu zorluk da zaman. Boyanın kuruması, kullanmış olduğumuz çeşitli kimyasalların kuruması ve donması, zımparası, astar boyası ve eskitmeleri derken bu işler de baya zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Didim'den Elazığ'a giyim, kitap ve kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER MHP Didim'den Elazığ'a giyim, kitap ve kırtasiye ...
Aydın'dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ürün ihraç edildi
YEREL HABERLER Aydın'dan dünyaya 152 bin ton bitkisel ve hayvansal ...
Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi
YEREL HABERLER Aydın itfaiyesi yangın söndürme tankeri eğitimi verdi
Kadınlar, şiddet ve tacize karşı kendilerini savunabilmek için 'kick boks' öğreniyor
YEREL HABERLER Kadınlar, şiddet ve tacize karşı kendilerini ...
Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Günel Şoförler Odası’nı ziyaret etti
5 yıldızlı otelde yangın paniği
YEREL HABERLER 5 yıldızlı otelde yangın paniği
Çineli kayıp kadına ulaşıldı
YEREL HABERLER Çineli kayıp kadına ulaşıldı
Kuşadası’nda güneşi gören plaja koştu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda güneşi gören plaja koştu
Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu ...
Mehmet amcanın hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Mehmet amcanın hayali gerçek oldu
Aydın nüfusu arttı En yüksek artış Didim’de yaşandı
YEREL HABERLER Aydın nüfusu arttı En yüksek artış Didim’de yaşandı
Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi'nden destek
YEREL HABERLER Aydınlı müzisyenlere Büyükşehir Belediyesi'nden ...
Konuklu mahallesi sakinlerinden Başkan Atay'a teşekkür "Yıllardır alamadığımız hizmeti başkanımız sayesinde alıyoruz"
YEREL HABERLER Konuklu mahallesi sakinlerinden Başkan Atay'a ...
Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan 2 kişi ...
Aydın’da güneşi gören kendini dışarıya attı
YEREL HABERLER Aydın’da güneşi gören kendini dışarıya attı
Kuşadası'nda villaya Hint keneviri operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda villaya Hint keneviri operasyonu: 1 ...
Villayı Hint keneviri bahçesine çevirmişler Operasyonda, 40 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Villayı Hint keneviri bahçesine ...
Didim’de bisiklet tutkunları takım kurdu
YEREL HABERLER Didim’de bisiklet tutkunları takım kurdu
Didim Belediye meclisinde SGK borçları ele alındı "160 milyon TL'lik borcun bir kısmı taşınmazlar ile ödenecek"
YEREL HABERLER Didim Belediye meclisinde SGK borçları ele ...
ADÜ ile OKT Trailer arasında iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER ADÜ ile OKT Trailer arasında iş birliği protokolü ...
Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle karşılandı
YEREL HABERLER Belediyenin tarihi koruma kararı Caferli’de sevinçle ...
Söke Belediyesi’nden Devlet Hastanesi'ne 4 solunum cihazı
YEREL HABERLER Söke Belediyesi’nden Devlet Hastanesi'ne 4 solunum ...
Aydın’da Ocak ayında 8 milyon TL trafik cezası uygulandı
YEREL HABERLER Aydın’da Ocak ayında 8 milyon TL trafik cezası ...
Milli park yoluna vatandaşlar önlem alınmasını istiyor
YEREL HABERLER Milli park yoluna vatandaşlar önlem alınmasını ...