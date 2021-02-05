Nazilli Belediyespor'a coşkulu karşılama



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Ceyhanspor'u 6-2 mağlup ederek liderlik koltuğunu Fethiyespor'dan devralan Nazilli Belediyespor, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde şampiyon gibi karşılandı. Takım otobüsünün gece Nazilli'ye ulaşmasından sonra tesislerde bekleyen yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar meşale yakarak futbolcuları ve teknik heyeti kutladılar.

Coşkulu karşılamada Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da hazır bulundu. Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Rakiplerimizin puan kaybettiği deplasmandan net bir skorla döndük. Geçen hafta lider olmak istiyorduk ama bu haftaya nasipmiş. Biz bu lige fazlayız. Herkesi Nazilli Belediyespor'a maddi ve manevi olarak destek olmaya bekliyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-02-05 11:16:29



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