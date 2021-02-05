Efeler Belediyesi, Dalama Yeniköy’de temizlik çalışması yaptı

Efeler Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki tüm mahallelerde olduğu gibi, köyden dönüşen kırsal mahallelerde de temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin olarak devam ettirdiği; cami temizliği, sokak ve pazar yeri yıkama, sokak süpürme gibi çalışmaları için son adresi Dalama Yeniköy Mahallesi oldu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan sel felaketi sonrası kullanılamaz hale gelen Dalama Yeniköy Mahallesi’nin tüm yolları Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatı sonrası belediye ekipleri tarafından yenilenmiş, afetzedelerin temel ihtiyaçları ise hızla tamamlanmıştı. Başkan Atay sayesinde afetin yaralarını hızla sararak yepyeni bir görünüme kavuşan Dalama Yeniköy Mahallesi’nin temizliği de, Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından sağlanıyor. Her gün rutin olarak çöplerinin toplanıldığı gibi, her hafta da; cami, pazar yeri ve sokak temizliği titizlikle sağlanıyor.

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