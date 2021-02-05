Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı



Burhan CEYHAN/ AYDIN (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoyol gişelerine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aydınİzmir Otoyolu Gişeleri´nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı. Kazada sürücü ile ön yolcu koltuğunda oturan Havva Ovacıklı (66), otomobilde sıkıştı. Arka koltukta oturan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı Aydın Devlet Hastanesi´ne, Mehmet Ovacıklı ve Davut Özkan ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer iki yaralıdan Mehmet Ovacıklı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2021-02-05 12:57:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.