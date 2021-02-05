Aydın'ın konuğu Çan Gençlik Kale

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AYDIN, (DHA) - MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından deplasmanda PTT'yi 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde Çan Gençlik Kalespor'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Ligde 7'nci sırada yer alan 41 puanlı Aydın ekibi, 23 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki Çanakkale temsilcisini yenerek 2'de 2 yapmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-02-05 13:48:16



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