ATO Başkanı Ülken, “Özel öğrenci yurtlarına acil destek verilmeli”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (ATO) Başkanı Hakan Ülken, pandemi dolayısıyla 2020 Mart ayından bu yana kapalı olan özel öğrenci yurtlarının acil olarak desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Ülken yaptığı açıklamada, “Özel öğrenci yurdu işletmeleri Mart 2020’den bugüne aralıksız olarak kapalıdır. 20192020 döneminin tamamına yakınını, 20202021 döneminin ise tamamını kaybeden bu işletmeler çok büyük mali zorluk içerisindedir. Orta ölçekteki bir özel yurt milyonlarla ifade edilebilecek bir ciro kaybına uğradığı gibi, yarısından fazlasının yüksek kira yükleri işletme sahiplerini çaresiz bırakmaktadır. Öyle ki, bu süreçte kiralarını ödeyebilmek için evlerini, arabalarını satmak zorunda kalan üyelerimiz olmuştur. İlk günden beri bu konuyla ilgili talep ve takiplerimizi sürdürüyoruz. Pandemiden etkilenen sektörler arasında birinci sıraya yerleşmiş olan bu işletmelere mutlaka devletin sektöre özel bir yıl geri ödemesiz devlet destekli ucuz kredi gibi çok ciddi destekler vermesi gerektiğini düşünüyor ve bekliyoruz” diye konuştu.

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