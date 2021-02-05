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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Aydın İl Genlik Kolları'nda Demir güven tazeledi

İHA

AK Parti Aydın İl Genlik Kolları'nda Demir güven tazeledi

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Ali Demir yeniden seçilerek güven tazeledi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Aydın Milletvekilleri, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, ilçe belediye başkanları, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ve yönetimleri ile partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede zeybeklerin yaptığı gösteri büyük alkış aldı. Zeybek gösterisinin ardndan kongrenin açılış konuşmasını yapan Ali Demir, 2024 yılında Aydın'ın hasret kaldığı ak belediyeciliği Aydınlılarla buluşturmak için gün saydıklarını ifade etti. Pandemi sürecinde siyaset yapmanın kolay olmadığını kaydeden Demir, "Bizler bu süreçte mazlumların gür sesi olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davasının yılmaz bekçileri olarak asla pes etmedik. Gençler üzerinden Türkiye'nin seçilmiş iradesine karşı çekilmeye çalışılan operasyonları malesef üzülerek izliyoruz. Cumhurbaşkanı olarak bu milletin oyları ile seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı meşru kabul etmeyerek, demokrasiye en büyük darbeyi vuranlar, bir rektörün atama usulüyle göreve başlamasını anti demokratik kabul edip kampüsleri adeta yangın yerine çevirmeye çalışıyorlar. Bizler bu oyunlara kanmayız, bu oyunlara gelmeyiz. Bırakın onlar nereye bakarlarsa baksınlar. Biz yukarıya baktığımızda ay yıldızlı şanlı bayrağımızı, önümüze baktığımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, sağımıza ve solumuza baktığımızda dava arkadaşlarımızı, ardımıza baktığımızda da Urumçi’den Üsküp’e kadar bizlere dua eden yüz milyonları görüyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlar, o gece ölümü öldürenleriz. Biz İHA ve SİHA’lar üretip Karabağ’ı zulümden kurtaranlarız. Dünya beşten büyüktür diyerek ilk kıblemiz Kudüs’ün ilhakını engelleyenleriz. Onlar batıl davalarını bırakın şirin göstermeye çalışsınlar. Son nefesimize kadar bizler, bu hak davayı ve bu davaya gönül verenleri başımız üstünde taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Kongelerin AK Parti'nin düğünleri olduğunu ifade eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti yurdun dört bir yanında yapılan kongrelerle tazeleniyor, kadrolarını genişletiyor. Kongrelerimiz partimizin şölen havasında, düğün havasında geçiyor. Bu düğün havası her siyasi partiye nasip olmaz. Aydınlı kardeşlerimizin heyecanını ve kararlılığını görmek beni çok mutlu etti. Hepinize gönülden şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizlerin bu kararlılığı ve çalışkanlığı ile bütün hedeflerimize inşallah tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Mevcut başkan Ali Demir'in tek aday olarak seçime girdiği kongrede Demir yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Demir başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; "Ahmet Sefa Barutçu, Ahmet Yıldız, Akın Uzun, Ali Biçici, Alperen Izgır, Ayşenur Şeyma Girgin, Bahadır Karadereli, Hikmet Bahtiyar Yıldırım, Batuhan Eryalçın, Burak Kavak, Ceyhan Alhan, Cemal Başaran, Cemal Koyuncu, Devran Demirci, Dilek Duman, Dursun Aldeniz, Duygu Özfidan, Erdal Verir, Erdi Aydoğdu, Eren Salih Aksu, Esra Doğan, Fatih Demiral, Fatih Ulutaş, Furkan Kodalak, Gonca Kuruçay, Gökberk Görgülü, Haktan Yavaş, Halil Acar, M. Said Karadereli, Mahir Uğur, Manolya Ülkü, Mehmet Can Usta, Mustafa Melih Uçkun, Melike Maden, Meltem Binici, Merve Çelik, Muhammet El, Muhammet M. Kılıçaraslan, Mustafa Adsız, Nazlıcan Durmuş, Osman Sucu, Serap Yenigün, Sergen Taşdemir, Serhat Begeç, Ülfet Çiçek, Yunus Emre Sarıoğlu, Yunus Subaşı, Yusuf Acar, Yusuf Çelik."

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