Tartışığı kişiyi sokak ortasında kurşunladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından vurularak yaralandı.
Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında A.A. ve M.K. isimli şahıslar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. silah ile A.A.'yı yaralayarak kaçtı. Yaralı A.A. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri yaralı A.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu şüpheli M.K. suç aleti silahla birlikte yakalandı.
Şüpheli M.K. ekipler tarafından gözaltına alınarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi için emniyete götürüldü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.