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Kuşadası’na yeni bir yeşil alan daha kazandırıldı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı tümüyle yenilendi

İHA

Kuşadası’na yeni bir yeşil alan daha kazandırıldı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı tümüyle yenilendi

Kuşadası Belediyesi, kente yeni park alanları kazandırmak ve mevcut alanları yenilemek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Yakup Ziya Tan Parkı baştan aşağı yenilendi.
Kuşadası Belediyesi'nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son 2 yıl içerisinde 15 parkın yapımını tamamlayan 13 yeşil alanı ise bütünüyle yenileyen Kuşadası Belediyesi, gerçekleştirdiği modern peyzaj tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çetin Emeç Caddesi üzerinde yer alan Yakup Ziya Tan Parkı’nın yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında parkın otomatik sulama sistemi, aydınlatmaları, hayrat çeşmeleri ve oturma grupları tümüyle yenilendi. Çocuklara daha güvenli ve sağlıklı bir oyun alanı oluşturmak için parkın eskiyen plastik oyun grubu kaldırılarak kauçuk zeminli ahşap oyun grubu yerleştirildi. Ayrıca mahalle sakinlerinin açık hava spor aktivitelerini daha rahat bir ortamda yapabilmeleri için parka yeni spor aletleri yerleştirilerek yürüyüş yolu yapıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası’nı daha modern bir hale getirmek için sürdürdüğümüz çalışmalar kentimizin birçok farklı noktasında gece gündüz demeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler kentimize yeni park alanları kazandırmak ve mevcut alanları yenilemek için emek harcıyor. Bu kapsamda 25 yıl önce yapılan Yakup Ziya Tan Parkı’nı tümüyle yeniledik. Parkımızı Kuşadalıların açık havada çocukları ile birlikte rahatça vakit geçirebileceği ve spor yapabileceği bir alan haline getirdik” diye konuştu.
Mahalle sakinleri memnun
Yaklaşık 30 senedir Kuşadası’nda yaşayan Kezban Gürdal, “ Torunum ve kızımla birlikte pandemi döneminde en çok bu parkta vakit geçiyoruz. Parkımız uzun süredir bakımsızdı. Şimdi çok güzel bir hal aldı. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’e ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına parkımızda gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı çok teşekkür ederim” dedi.
Belediyeden emekli Kemal Tosun (80) ise Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin kent genelinde yürüttükleri çalışmalardan memnun olduğunu belirterek “Belediye Başkanımız Ömer Günel, Kuşadası’nda çok güzel işlere imza atıyor. Bugüne kadar yapılmayanları yapıyor. Mahallemizdeki bu park gerçekten çok güzel oldu. Kendilerine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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