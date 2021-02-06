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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı

İHA

Nazilli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı

Nazilli Emniyeti'nin Aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 39 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında narkotik, kasten yaralama, yağma ve çeşitli hırsızlık suçlardan 7 yıl ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 39 kişi 12 ekibin katıldığı çalışmalarda yakalandı. Gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlarda 4 aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

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