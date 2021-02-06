Nazilli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 39 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nazilli Emniyeti'nin Aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 39 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aralarında narkotik, kasten yaralama, yağma ve çeşitli hırsızlık suçlardan 7 yıl ila 2 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 39 kişi 12 ekibin katıldığı çalışmalarda yakalandı. Gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçilerinin de katıldığı operasyonlarda 4 aranan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.