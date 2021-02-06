Başkan İnal'dan meclis üyelerine Sırbistan jesti

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Karacasu Belediyesi Şubat Ayı olağan meclisi Belediye Başkanı Zeki İnal’ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Avrupa Birliği fonundan karşılanan Sırbistan’ın Belgrat şehrine düzenlenecek kültür gezisi için oy birliği ile katılma kararı alındı. Belediye bütçesinden bir giderin olmayacağı belirtilen gezi için Başkan Zeki İnal meclis üyelerine öncelik tanıyacağını söyledi.



AK Partili Meclis üyelerinin katılmadığı toplantıda çoğunluk Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partili Meclis üyeleri ile sağlandı. Avrupa birliği fonundan karşılanan ve gelişmekte olan ülkelere yönelik aylık periyotlarla gerçekleştirilecek olan Avrupa kültür gezileri Mecliste oy birliği ile kabul edildi. İlk olarak Sırbistan’ın Belgrat şehrine düzenlenecek kültür gezisine Meclis üyeleri katılacak.



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