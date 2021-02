Sirenler bu kez minik Miraysu'nun mutluluğu için çaldı Karpuzlu İlçe Emniyet Amiri İzmirlioğlu, Miraysu'nun yüzünü güldürdü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaşayan ve polisleri çok seven 4 yaşındaki Miraysu Çoban'ın polis arabası hayali gerçek oldu. Karpuzlu İlçe Emniyet Amiri Emrah İzmirlioğlu'nun talimatıyla evinden alınan Miraysu polis abileri ile ilçede devriye attı.



Karpuzlu ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Nurşen ve Erhan Çoban çiftinin 4 yaşındaki kızları Miraysu polis arabalarının ışıklarını gördüğü zaman evlerinin penceresine koşarak polis ekiplerinin sokaktan geçişini izliyordu. Polisleri çok seven ve polis arabasına binmek isteyen Miraysu'nun ısrarlı talebine, babası Emrah Çoban daha fazla kayıtsız kalamadı. İlçe halkı tarafından babacan tavırları ile çok sevilen Karpuzlu İlçe Emniyet Amiri Emrah İzmirlioğlu'nun kapısını çalarak Miraysu'nun talebini iletti. Minik kızın talebini duyan Emniyet Amiri İzmirlioğlu ekiplere talimat vererek hayali gerçeğe çevirdi.



Evinden araba ile alındı



İlçe Emniyet Amiri İzmirlioğlu'nun talimatı üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının çocuklar için izin verilen saatlerinde polis ekibi Miraysu'nun evinin önüne gelerek siren çaldı. Her şeyden habersiz siren seslerini duyan Miraysu her zamanki gibi pencereye koştu. Miraysu, evlerinin önünde kendisini bekleyen polis abilerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Babası ile birlikte kapıya çıkan Miraysu ekip arabasına binerek polis abileri ile birlikte ilçee turladı. Ekip ile birlikte ilçede devriye atan Miraysu'nun sevinci yüzüne yansıdı. Unutulmaz bir gün geçiren minik kız, kendisine unutulmaz bir gün yaşatan ekip ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şehir turunun ardından evine geri getirilen Miraysu'ya polis abileri tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.



"Her zaman polisimizin yanındayız"



Kızının hayalini gerçekleştirdikleri için Karpuzlu İlçe Emniyet Amiri Emrah İzmirlioğlu başta; olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden baba Erhan Çoban, "Kızım polisleri çok seviyor. Televizyonda dahi ekibi yada arabası görse pür dikkat izliyor. Polis arabasına binmeyi de çok istiyordu. Ben de kızımın isteğini gerçeğe çevirmek için ilçede emniyet amirimiz Emrah İzmirlioğlu'nu makamında ziyaret ederek konuyu ilettim. Kendisi de bundan büyük bir memnuniyet duyacağını ifade ederek ekiplere talimat verdi. Ekipler de sağ olsunlar evimize kadar gelip kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Allah hepsinden tek tek razı olsun. Polisimiz sayesinde kızımın unutulmaz bir hatırası oldu. Allah asker ve polisimizin yar ve yardımcısı olsun, her zaman da onların yanındayız" dedi.



Karpuzlu İlçe Emniyet Amiri Emrah İzmirlioğlu da minik Miraysu'ya polis sevgisi için teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı, "Bu güzel anın yaşanmasını sağlayan Miraysu ve ailesine; Mehmet Şevki Demir ve Ümit Dursun başta olmak üzere çok değerli mesai arkadaşlarıma müteşekkirim. Tüm teşkilatımız adına bu küçük ama polis sevgisini içerisinde yaşatacak kadar büyük yüreğe sahip Miraysu'ya biz teşekkür ederiz. Onun sayesinde anlıyoruz ki; Miraysu ve onun gibi değerleri yetiştirenler var olduğu sürece Türk Polis Teşkilatı vatanın bağrında çiçek açmaya devam edecek".



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.