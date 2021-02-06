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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile kalitesini Avrupa standartlarına konumlandırdı

İHA

OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile kalitesini Avrupa standartlarına konumlandırdı

2015 yılından bu yana ürettiği yeni nesil süt tankeri ile yatırımcılarına kazanç sağlayan OKT Trailer, ArGe çalışmaları kapsamında tankların sadece dış yüzeylerini değil iç yüzeylerini de parlak hale getirerek sütün kalitesini alışıla gelmiş çizginin dışında zirveye taşıdığı 2. nesil süt tankerinde yurt içi ve yurt dışı teslimatlarına devam ediyor.

Gıda lojistiğine sağladığı avantaj ve yenilikleri ile ilklerin markası olan OKT Trailer ihracat yaptığı birçok ülkenin farklı yol standartlarına ve coğrafi koşullarına özel olarak ürettiği süt tankerinde sektörünün öncüsü olmaya devam ederken, yenilikçi düşüncenin ve inovasyonun peşinden giderek Avrupa standartlarının en üst noktası olan parlak iç dış yüzeyi, fazla yük taşıma kapasitesi ve kullanım kolaylıkları sağladığı 2. nesil süt tankerini Türkiye’de lider seviyeye konumlandırdı.

Türkiye’ye bir ilki daha kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen OKT Trailer Satış ve Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı, “Müşterilerimizi yeni ürünler ile tanıştırarak, dünya standartlarında üretim kalitesi ile ülkemizi sektör bazında başarı ile temsil etmek için ArGe çalışmalarına ağırlık veriyoruz. 2015 yılından buyana ürettiğimiz yeni nesil süt tankerinde taşıma kalitesini arttırmak için yapılan çalışmalar kapsamında sadece dış yüzey değil tank iç yüzeyinde de aynı kalite performansı ile tam koruma sağlıyoruz. Böylece işletmelerin daha sağlıklı süt taşımasına imkan sağlıyoruz. 2. nesil süt tankeri ile OKT, sütün kalitesini korumaya yönelik özel ve ısı yalıtım malzemesi ve fazla bölme sayısı kullanılmasına rağmen daha çok süt taşıma imkanını sunarak güvenli hafiflikten ödün vermeden bu konudaki tecrübesini Avrupa standartlarına konumlandırdı. Türkiye’deki yeni girişimlere ufuk açarak üreticilerin öngörülerinin geliştirilmesine vesile olan OKT Trailer 2. nesil süt tankeri ile bu konuda da ülkemizdeki üreticilerin kalite standartlarını yükseltmelerine yönelik çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Bugün 63 yıldır Türkiye’de sunduğu hizmetleri ile süt ve süt ürünleri sektörünün öncüleri arasında yer alan Önallar Gıda’ya süt lojistiğinde kullanmaları için teslimatını gerçekleştirdiğimiz 2 adet süt tankerlerimiz ile halk sağlığının korumasına ve ürünleri ile damak lezzeti sunmalarına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Önallar Gıda olarak üç nesildir devam eden marka yolculuğunda işlerini her zaman severek yaptıklarını dile getiren Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal gerçekleştirilen teslimat töreninde şöyle konuştu; "Süreç yönetimimizin her aşamasında alanında uzman kadromuz ve teknolojik imkanlarımızla ülkemizin güvenine layık, sofralarına ayrıcalıklı lezzet katacak ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu ürünlerin üretimin her aşamasında performansımızı en üst seviyeye taşımamız gerektiği bilinci ile OKT Trailer süt tankerinin sağlıkla taşıdığı sütleri işlemeye ve böylece Türkiye’nin dört bir tarafına sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere bizim için en öncelikli nokta ürünlerimizin kalitesinin yanı sıra hijyen ve halk sağlığıdır. Bünyemizde bulunan süt ve süt ürünlerimiz haricinde İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale olmak üzere birçok ilde çiğ süt dağıtımı da gerçekleştiriyoruz. Bunun için taşınan sütün tüm özelliklerinin dolumdan boşaltımına kadar çok iyi korunması gerekmektedir. Ayrıca boşaltım sonrası tank içi temizliği ile de sütün tutunması ve bakteri oluşumunun engellenmesi gerekmektedir. OKT Trailer süt tankeri ile işlediğimiz sütün değerine sahip çıkarak, bizi biz yapan bu toprakları ve değerlerini korumaya devam edeceğiz.”

OKT Trailer’da yapılan teslimat töreni Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal, OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve Yurt İçi Satış Pazarlama Müdürü Murat Bakırcı‘nın katılımı ile sosyal mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirildi.

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