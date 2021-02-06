Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

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Sultanlar Ligi 20202021 sezonu 27. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Çan Gençlik Kalespor’u 31 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Turgut UzunçakmakPınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Janset, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Çan Gençlik Kalespor: Ellen, İclal, Simay, Thais, Sena Nur, Dilan, Hande Naz, Miray, Dilara, Simay, Sahra

Antrenör: Halil İbrahim Kırmış

Setler: (3234), (2523), (2927), (2523)

Süre: 145 dakika (46, 30, 37, 32)

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