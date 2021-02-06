2 ölümlü otoyol gişesindeki kaza, güvenlik kamerasında (2)

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KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde otoyol gişelerinde yaşanan ve 2 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Onur Bengi, sevk edildiği adliyede tutuklandı.AYDIN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2021-02-06 19:00:30



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