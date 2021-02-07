Karacasu Belediyesi vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor

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Karacasu Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hizmetini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Daha önce ‘Şefkat Market’ ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet sağlayan Karacasu Belediyesi şimdi de sokaklara kıyafet kumbarası yerleştirdi.



Karacasu Belediyesi tarafından ilçedeki sokaklara ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere geri dönüşüm kumbarası yerleştirildiği duyuruldu. Paylaşılan mesajda, "Kullanmadığımız giysilerimiz heba olmasın. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşsın. Geri dönüşüm kumbaralarımız mahallelerimizde uygun noktalara yerleştiriliyor. Sizde artık kullanmadığınız giysilerinizi kumbaralara atarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.



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