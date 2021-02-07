Karacasu Belediyesi vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor

Karacasu Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hizmetini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Daha önce ‘Şefkat Market’ ile ihtiyaç sahiplerine kıyafet sağlayan Karacasu Belediyesi şimdi de sokaklara kıyafet kumbarası yerleştirdi.
Karacasu Belediyesi tarafından ilçedeki sokaklara ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak üzere geri dönüşüm kumbarası yerleştirildiği duyuruldu. Paylaşılan mesajda, "Kullanmadığımız giysilerimiz heba olmasın. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşsın. Geri dönüşüm kumbaralarımız mahallelerimizde uygun noktalara yerleştiriliyor. Sizde artık kullanmadığınız giysilerinizi kumbaralara atarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.