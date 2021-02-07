Aydın’a kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Aydın’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayacak olan güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, Aydın genelinde fırtına (5070 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (6090 km/sa) hızında esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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