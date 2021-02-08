Zeytinyağı hırsızı yakalandı

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir evden zeytinyağı çalan hırsız polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldıztepe Mahallesi’nde bir evden zeytinyağı çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı araştırmaya başlayan Nazilli polisi kamera kayıtlarından tespit ettiği şüpheliyi çaldığı zeytinyağı ile birlikte yakaladı. H. C. (22) yapılan işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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