Evde kanlar içinde bulunan genç jokey kurtarılamadı

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Başçayır mahallesinde yaşayan bir genç evlerinde silahla vurulmuş vaziyette bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, intihar ettiği düşünülen gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte köyde yaşayan Saffet Gümüş, iddiaya göre nişanlanacağı kız arkadaşı ile arası açıldığı öğrenilen Saffet Gümüş’ün odasında sabah saatlerinde silah sesi geldi. Silah sesi üzerine gencin odasına giren yakınları Saffet’i kanlar içerisinde görünce durumu 112 ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Göğsünden yaralı olan Gümüş, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Çevresinde oldukça sevilen ve aynı zamanda başarılı bir jokey olan Saffet Gümüş’ün ölümü tüm sevenlerini üzdü. Gencin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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