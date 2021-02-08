Didim’de kıyı temizliği yapıldı Dört saatte 120 torba atık toplandı

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV), Avrupa Çevre Ajansı’nın “Marine Litter Watch” (Deniz Çöpleri İzleme Programı) çalışmaları Didim’de devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın da katılımı ile gerçekleşen kıyı temizliğinde, yaklaşık 4 saatte 120 torba atık çöp toplandı. Kategorize edilen çöpler içerisinde büyük çoğunluğu tek kullanımlık plastikler, parçalanmış ağlar oluşturdu.

“Deniz canlılarının yaralanmalarına ve ölümlerine neden olan, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi sorunlar ortaya çıkaran deniz çöpleri konusunda etkin bir mücadele içinde olmak” gerektiğini ifade eden TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, “Didim sahip olduğu Mavi Bayraklı plajlarla ve sürdürülebilir çevre çalışmalarıyla marka bir turizm şehri. Mavi Bayrak kriterleri sayesinde ödüllü plajların standardını yükseltsek de önemli olan bunu tüm plajlara ve şehre yayabilmek ve halkın doğrudan katılımını sağlamaktır. Bu yüzden yapılan çalışmaların sadece yerel yönetimlerin veya kurumların bir görevi olmadığını aynı zamanda yerel halka çok büyük bir sorumluluk düştüğü mesajını verebilmek çok önemlidir. Bugün burada Didim adına çok önemli bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum” dedi.

Didim Belediyesi’nin projeye verdiği desteğe vurgu yapan Karataş; “hafta sonu olmasına rağmen Belediye Başkanımız Deniz Atabay ve ailesi çalışmalara bizzat katılmış ve çevre konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kıyı temizliği çalışmalarına ailesiyle birlikte katılan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Ege kentlerinde temizlik olgusu havada, karada ve denizde olmak üzere çok yönlü hassasiyet gerektiren bir konudur. Bize miras bırakılan bu kenti ve çevresini, gelecek nesillerimize teslim ederken çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Biliyorsunuz, çevresel bilinci oturmuş bir kenttir Didim. Doğadaki tüm canlılarımızı düşünerek hizmet planlaması yapıyoruz. Biz Didimliler olarak gelen misafirlerden de isteğimiz, bu çevresel bilincimize aynı şekilde hassasiyet göstermeleridir. Kıyılarımızı temizlemeye, buralarda yaşayan canlılarımızı düşünerek hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

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