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Bakan Pakdemirli, 'Gençlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir' (2)

DHA

Bakan Pakdemirli, 'Gençlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir' (2)


Bakan Pakdemirli, 'Gençlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir' (2)'TÜRKİYE KURAK OLMAYA ADAY BİR ÜLKE'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çine'deki Adnan Menderes Barajı ve Gökbel Barajı'nda da incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Pakdemirli burada yaptığı açıklamada, "18 yılda 275 baraj sayısına 600 baraj daha ekleyen AK Parti hükümetleri çok ciddi bir mesafe almamızı sağladı. Geçen yıl meteorolojik kuraklık vardı. Ama meteorolojik kuraklık tarımsal kuraklığa dönüşmedi" dedi. Meteorolojik kuraklık olduğunda illa da tarımsal kuraklık gerçekleşeceği anlamının çıkartılmaması gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, "Depolamanız varsa bu iş tarımsal kuraklığa dönmez. Geçen yıl Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretim rekorunu kırdık. Bu sene yine yağışlar istediğimiz seviyede değil. İstanbul üzerinden söyleyecek olursak, baraj seviyeleri yüzde 19'lara düştü. Yüzde 40'ların üzerine çıkarsa Türkiye ortalamaları da iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış beklentimiz var" diye konuştu.
'2035'TEN SONRA KURAKLIK BEKLİYORUZ'
Türkiye'nin kuraklığa aday bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, "Özellikle 2035'ten sonra önemli bir kuraklık beklentisi var. Bunu tüm uzmanlar ve dünyadaki genel kuraklık hesapları yapan, herkes söylemektedir. 2035'e gelene kadar Türkiye, çok önemli bir depolama kapasitesine ulaşmıştır. Hem sulama hem de depolama tesislerini tamamlamak durumundadır. Aydın'ın GAP'ı olarak nitelendirebileceğimiz Çine sulamaları özelinde hem Çine Barajı hem de Gökbel Barajı ile ilgili yerinde incelemelerde bulunduk. 'Kalan sulama projelerinin üzerinden de bu seyahatte geçeceğiz.' Hem içme suyu hem de tarımsal alanda kullanılacak su bakımından, bu bölge, diğer bölgelere göre özellikle biraz daha kurak. Buralarda da bir an evvel tarımsal sulama açısından eksiklerimizin giderilmesi için inceleme gezimizi gerçekleştirdik" dedi.
Barajlardaki incelemenin ardından Bakan Pakdemirli, Aydın Valiliği ile AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM
2021-02-08 16:02:12

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