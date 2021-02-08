Başkan Atay, 74 yaşındaki Kolhan'a makamındaki bülbülü hediye etti

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 74 yaşındaki İskender Kolhan’ın kuş talebini geri çevirmedi.



Efeler Belediyesi çağrı merkezini 444 80 09 numaralı telefondan arayarak eşiyle birlikte yaşadıklarını belirten İskender Kolhan, “Başkanımız Mehmet Fatih Atay’dan kuş talep ediyorum, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evimizden çıkamadığımız bu günlerde sahipleneceğimiz kuşun bize arkadaşlık etmesini istiyoruz” dedi. Efeler Belediyesi Çağrı Merkezi personeli aldığı talebi vakit kaybetmeden Başkan Atay’a iletirken, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efelerli Kolhan’ın talebini geri çevirmeyerek, kendisine makamdaki bülbülün hediye edilmesi talimatını verdi. Başkan Atay’ın talimatıyla harekete geçen Efe Masa gezici ekipleri ise, bülbülü yemleriyle birlikte İskender Kolhan’a teslim etmek üzere Kemer Mahallesi’ndeki evine götürdü.

Efeler Belediyesi ekiplerini karşısında gören Kolhan yaşadığı şaşkınlığı şöyle anlattı: “Efeler Belediyesi’ni arayarak başkanımızdan kuş istiyorum dedim. Çok saygılı ve kibar bir şekilde talebimi aldılar ve belediye başkanına ileteceklerini söylediler. Talebimin bu kadar kısa zamanda yerine getirileceğine hiç ihtimal vermiyordum. Çok kısa zaman içinde belediye ekiplerini ellerindeki kafesle birlikte karşımda gördüm ve çok şaşırdım. Başkanımız bizi kırmadı, gönlümüzü kazandı, çok mutlu olduk. Başkanımız Mehmet Fatih Atay’a çok teşekkür ederim.”



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