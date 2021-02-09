Nazilli’de köy yolları yenileniyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Sevindikli Mahallesi’nde köy yollarını yenilemeye devam ediyor.



Sevindikli Mahallesi’ndeki yaklaşık 1500 metrekare alanda yürütülen çalışmaların köylerde tespit edilen alanlarda devam edeceğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazillimizin dört bir yanında çalışmalarımız sürüyor. Saha ekiplerimizin tespit ettiği noktalarda hazırladığımız program çerçevesinde gerek kent merkezimizde gerekse köylerimizde ekiplerimizle koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalarımız hafta içinde de artarak devam edecek” sözlerini kaydetti.



Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür eden Sevindikli Mahalle Muhtarı Zeki Açık, “Geçtiğimiz haftalarda köy içi yollarımızda yaklaşık 800 metrekare alanda yol yenilemesi yapıldı. Bugün de köy meydanımızda parke taşı döşeme çalışmaları Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Başkanımızın talimatlarıyla yollarımız bir bir yapılıyor. Parke taşlarımızı temin eden Aydın Büyükşehir Belediyemize ve döşeme işlemlerini yürüten Nazilli Belediyesi’ne şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



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