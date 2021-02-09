Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ADÜ dergisine özel röportaj verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ADÜ dergisine özel röportaj verdi

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ADÜ dergisine özel röportaj verdi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın’da bir dizi incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, günün sonunda Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Haber Dergisi'ne verdiği özel röportajda Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine mesaj yolladı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Aydın protokolünün havaalanında karşıladığı Bakan Pakdemirli, sırasıyla Adnan Menderes Müzesi, Gökbel ve Çine Adnan Menderes Barajları, Aydın Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Günün sonunda Söke’de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2 saat boyunca üreticilerle tarımda gerçekleşen projeler ve yenilik çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu.

Toplantı sonunda ADÜ Haber Dergisi için özel röportaj veren Bakan Pakdemirli, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin son dönemde artarak ilerleyen başarılarını takdir ettiklerini belirterek özellikle Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi’nin başarılarına değindi. Pandemi sürecinde Türkiye’nin tarımsal üretim anlamında önemli bir sınav verdiğini, bu süreçte bile üretimin arttığını belirterek, “Özellikle geçen yıl hem hasat hem de ekim döneminin olduğu aylarda sokağa çıkma kısıtlaması varken çiftçiyi kısıtlamadan muaf tutarak, tarımsal üretiminin devamını sağladık. Bu sayede tarım sektörü yüzde 5.3 büyüdü. Doğru işler yaptık ve bu neticeleri aldık. Boş alan arazi kalmasın mantığı ile atıl hazine arazilerini çok cüzi fiyatlarla üreticiye kiralayarak üretimle tanıştırdık. Geçen yıl sonuç olarak ülkemizde meteorolojik kuraklık olmasına ve pandemi riskleri olmasına rağmen bitkisel üretimi yüzde 6 arttırarak, 124 milyon tona yükselttik ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırdık” dedi.

Türkiye’nin tek çiftlik içinde yer alan Ziraat Fakültesi olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yaklaşık 2 bin öğrencisi ile birlikte önemli işler yaptığının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, ADÜ Ziraat Fakültesi’nin bin 800 dekar alanda üretim yaparak yıllık yaklaşık 4.2 milyon TL’lik bir katma değer oluşmasını önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin geleceğinin üretimde; önemli bir ölçüde de tarımsal üretimde olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, ADÜ Haber Dergisi aracılığıyla Ziraat ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine de mesaj yolladı. Bakan Pakdemirli, “Buradan öğrencilerimize en büyük nasihatimiz kollarına altın bilezikleri takmaya devam etmeleridir. Kendilerini diğer adayların bir adım önüne taşıyacak bilgi ve donanımı daha okul sıralarında edinmeliler. Sektörde katma değer oluşturan ve üretime katkı sağlayan üreticiler olarak aramıza katılmaları en büyük isteğimizdir. Ziraat Fakültesi yanında Veteriner Fakültesi ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, Dünya sıralamasında ilk yüz içinde önemli bir fakülte. Türkiye’de Uluslararası akreditasyona (EAEVE) sahip 45 Veteriner Fakültesinden biri. Puan anlamında da üst seviyede öğrenci kabul eden, çok değerli akademisyenlerin bulunduğu bir okul. Bize ve ülkemize varlığıyla gurur veriyor. Onlardan da beklentilerimiz büyük. Tüm üniversiteli öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Ülkemizin kalkınmasına omuz verecek; geleceğimiz gençlerimizdir. Biz onlara yürekten inanıyoruz. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin başta kıymetli rektörü olmak üzere tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de köy yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Nazilli’de köy yolları yenileniyor
Efeler Belediyesi 'Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal Destek Merkezi'nin açılışını yapacak
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi 'Kadın-Aile-Çocuk Psikososyal ...
Karpuzlu'da kadın kaymakam göreve başladı
YEREL HABERLER Karpuzlu'da kadın kaymakam göreve başladı
Kuşadası’nda esnafa dış cephe desteği
YEREL HABERLER Kuşadası’nda esnafa dış cephe desteği
Nazilli’de kural tanımayan avcılara 10 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Nazilli’de kural tanımayan avcılara 10 bin TL ceza ...
Kuşadası Belediyesi’nden palmiye açıklaması
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden palmiye açıklaması
Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli ...
Hırsızlık şüphelisi örümcek adam gibi kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi örümcek adam gibi kaçmaya çalıştı
5. kattan örümcek gibi aşağı inen zanlı yakalanmaktan kurtulamadı
YEREL HABERLER 5. kattan örümcek gibi aşağı inen zanlı yakalanmaktan ...
Başkan Atay, 74 yaşındaki Kolhan'a makamındaki bülbülü hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Atay, 74 yaşındaki Kolhan'a makamındaki ...
Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Bu anayasa maalesef bize bir gömlek küçük geliyor”
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Bu anayasa ...
Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 6 şüpheli tutuklandı
Pet şişede ev yapımı alkole baskın
YEREL HABERLER Pet şişede ev yapımı alkole baskın
Didim polisi halkı uyardı
YEREL HABERLER Didim polisi halkı uyardı
Milli Park'a 'hovercraft'lı koruma desteği
YEREL HABERLER Milli Park'a 'hovercraft'lı koruma desteği
Marmaris’te sıra patateste
YEREL HABERLER Marmaris’te sıra patateste
Bakan Pakdemirli, 'Gençlerin adresi sokaklar değil, siyasi partilerdir' (2)
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, 'Gençlerin adresi sokaklar değil, ...
Didim’de kıyı temizliği yapıldı Dört saatte 120 torba atık toplandı
YEREL HABERLER Didim’de kıyı temizliği yapıldı Dört saatte 120 torba ...
Kuşadası Esnaf Odası’nan örnek uygulama İşyerleri kapalı olan esnaf çocuklarının sınav ücretlerini oda karşılayacak
YEREL HABERLER Kuşadası Esnaf Odası’nan örnek uygulama İşyerleri ...
ASKİ Aydın’da altyapı çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER ASKİ Aydın’da altyapı çalışmalarına devam ediyor
Karahallı yayla yolu asfalta kavuştu
YEREL HABERLER Karahallı yayla yolu asfalta kavuştu
Çaylı ve Hasköy Mahallesi’nde yangın söndürme tankeri eğitimi verildi
YEREL HABERLER Çaylı ve Hasköy Mahallesi’nde yangın söndürme tankeri ...
Evde kanlar içinde bulunan genç jokey kurtarılamadı
YEREL HABERLER Evde kanlar içinde bulunan genç jokey kurtarılamadı