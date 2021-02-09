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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parataekwondo Milli Takımı Aydın’da çiçeklerle karşılandı

İHA

Parataekwondo Milli Takımı Aydın’da çiçeklerle karşılandı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Paralimpik Oyunları 10. Dönem Hazırlık Kampı için Aydın’a gelen Parataekwondo Milli Takımı’nı çiçeklerle karşıladı.

Aydın’ın Didim ilçesinde 10. Dönem Hazırlık Kampı yapacak olan Parataekwondo Milli Takımını, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu adına Müdür Yardımcısı Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan ve Didim Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu karşıladı. Antrenör Serap Aydeniz'e çiçek taktim ederek, “Aydınımıza hoş geldiniz” dedi.

Karşılamadan dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür eden Antrenör Yılmaz Polat, Parataekwondo Milli Takımı hakkında bilgi vererek, “Türkiye Teakwondo Federasyonu 2009 yılından beri yarışmalar, hazırlık süreçleri ve kamplar olmak üzere her alanda tüm imkanlarla bedensel engelliler tekvando branşının faaliyetlerini sürdürüyor. Federasyonumuz bu branşa sahip çıktı ve ciddi anlamda hiçbir desteğini eksik etmedi. Bizim maddi imkanlar haricinde manevi desteğe de çok ihtiyacımız var. Gittiğimiz illerde ve kamplarda valilerimiz ve kurum müdürlerimiz eksikliklerini hiçbir zaman hissettirmediler. Hep engelliler tekvandocularımıza destek oldular ve bu da milli takımımızın moral ve motivasyonları daha üst seviyeye çıkıyor. Bedensel engelliler tekvando branşında altı kategori var. Dünya’da altı kategorinin altısında da olimpiyat kategorisi alan tek ülke biziz. Bu bir tarih. Olimpiyatlara iyi hazırlanıp ülkemizin bayrağını alacağımız madalyalarla en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Teknik Direktörü İlhan Aşkın yönetimindeki Parataekwondo Milli Takımı, Didim’de 28 Şubat Pazar gününe kadar kamp çalışmaları ile paralimpik oyunları hazırlıklarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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