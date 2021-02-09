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ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün taleplerini iletti

İHA

ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün taleplerini iletti

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin teşrif ettiği Aydın’da tarımın paydaşı olan oda, borsa ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşen Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı’na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur iştirak etti.
Bir dizi ziyaret için Aydın’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirdi.
Türkiye’de tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili talep ve sorunların değerlendirildiği ortak akıl toplantısında tarım ve hayvancılıkta geleceğe yönelik bakanlık ve sektör arasında işbirliği geliştirilmesi adına atılması gereken adımlar, desteklemeler ve teşvik konusunda istişarelerde bulunuldu.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sektör temsilcileri ile bir araya geldiği Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Tarımsal hasıladaki artış, sürdürülebilir tarım, ihracat, yatırım ve projelere değinen Pakdemirli, “22,7 milyar dolar ihracatımızla dış ticaret fazlamız 5,5 milyar ve tarımsal ihracatımız yüzde 5 arttı. Dış ticaret fazlamız da yüzde 9 arttı” dedi.
Aydın’ın ürün karnesini değerlendirdi
Aydın’ın ürün potansiyeli yüksek önemli bir tarım bölgesi olduğunu belirten Pakdemirli, incir, zeytin ve kestanenin Türkiye genelinde ilk sırada, çilek, enginar, pamuk, turunç ve börülcede ise ikinci sırada yer aldığını ifade ederek Aydın’ın tarımsal ürün karnesinin fevkalade iyi olduğunu söyledi.
Bu zamana kadar yapılan yatırımların yapılacak olanların göstergesi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, Aydın’a 18 milyar tarımsal destek yapıldığını, son 3 yılda 2,5 milyar tarımsal destek ve yatırım, kırsal kalkınma destekleri kapsamında 136 proje, 70 milyon hibe ve 2095 kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, ”IPARD 9.başvuru çağrı döneminde toplam hibe miktarı 15 milyon TL olan 16 proje destek kapsamına alındı. 1 milyar 125 milyon lira bütçeli IPARD2 10. başvuru çağrısı da devam ediyor. Ben buradan Aydın’ın bütün projelerini onaylamaya söz veriyorum. Tüm bu müjdelerimizin üreticilerimize yetiştiricilerimize Aydınlılarımıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum” diye konuştu.
ATB Başkanı Çondur, Pakdemirli’ye taleplerini iletti
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Tarım ve Orman STK Ortak Akıl Toplantısı’nda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye sektörün taleplerini iletti. Çondur, “Aydın’a Zirai Karantina Müdürlüğü açılmalı” dedi
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Aydın iline zirai karantina müdürlüğü açılması talebinde bulundu. Bakanlığa bağlı zirai karantina müdürlüğünün İzmir’de bulunuyor olmasının ihracatçıları olumsuz etkilediğini, malı geri dönen ve tekrar işleme tabi tutulacak ürünlerin antrepo masraflarının da ihracatçıları zorladığını ifade eden Çondur, “Ülkemiz tarım ürünlerinin ihracatı büyük önem arz etmektedir. Kuru incir ihracatımızın yüzde 70’inin Aydın ilimizde yapılıyor oluşu göz önünde bulundurularak ilimize de zirai karantina müdürlüğü açılması talebimizdir. Bu talebimiz doğrultusunda Aydın’a da zirai karantina müdürlüğünün açılması, ürünün yerinde işlenmesine fayda sağlayacak olup bu durum ihracatçıya olumlu yansıyacaktır” dedi.
Çondur,”Lisanslı depoculuk teşvik ve destekler arttırılsın”
Ege Bölgesi’nin en önemli tarım ürünlerinden, beyaz altın olarak tanımlanan pamuğun Türk ekonomisi için önemini ifade eden Çondur, pamuk ürünü ile ilgili lisanslı depoculukta teşvik ve desteklerin artırılmasına yönelik taleplerini Bakan Pakdemirli’ye iletti.
Çondur, Bakan Pakdemirli’ye “Lisanslı depoların yaygınlaştırılması ve çırçır fabrikalarının da kooperatif ve üreticiler gibi lisanslı depoculuk desteklerinden yararlanabilecek şekilde yapısal değişikliklerinin gerçekleşmesi talebimizdir” dedi.
Aydın Tarım ve Orman Sivil Toplum Kurumları Ortak Akıl Toplantısı sonrası izlenimlerini paylaşan Çondur, “ Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin iştirak ettiği ortak akıl toplantısına katılım sağladık. Sektör paydaşlarının sorun ve taleplerini aktardığı bunun akabinde sektörün geleceğine yönelik önerilerin görüşüldüğü verimli bir toplantı olduğu kanaatindeyim. Sayın Bakanımız nezdinde toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum ”dedi.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye Aydın İnciri takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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