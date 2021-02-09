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Ters şeride giren kamyonet otomobille çarpıştı: 4 ağır yaralı

DHA

Ters şeride giren kamyonet otomobille çarpıştı: 4 ağır yaralı


Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre, ters şeride giren kamyonet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı, 4 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Karaova Mahallesi, Davutlar yolunda meydana geldi. Kuşadası'ndan Davutlar Mahallesi yönüne giden Barış K. yönetimindeki 16 V 8252 plakalı kamyonet, iddiaya göre, Nazilli Pazarı önüne geldiğinde, yol kenarında bulunan alışveriş merkezine girmek için ters şeride girdi. Kısa bir süre ters şeritte ilerleyen kamyonet, karşıdan gelen Muammer A. idaresindeki 09 ABV 858 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muammer A., yanındaki Yücel Faruk K., Muammer Ü. ve kamyonette bulunan Emre U., yaralandı. Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen yaralılar, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz ve Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2021-02-09 16:48:10

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