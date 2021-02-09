Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesinde müşterilerinden emanet altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen kuyumcu E.A. polise teslim oldu.

Olay, Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu E.A. müşterilerinden para karşılığı aldığı altınlarını muhafaza etti. Bir süre sonra kendisine altınları emanet eden müşterileri, kuyumcu E.A.’ya ulaşamadı. E.A.’nın dükkanını da kapatması üzerine dolandırıldığını iddia eden müşteriler polise giderek E.A.’dan şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri kepengini açarak içeriye girdikleri dükkanda değerli ziynet eşyalarını kayıt altına alarak, tutanak düzenlemişti.

12 müşterisinin iddiaya göre yaklaşık 2 milyonluk alacaklarına karşılık polise giderek şikayetçi olduğu öğrenilen kuyumcu E.A’nın ise bugün emniyete giderek teslim olduğu ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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