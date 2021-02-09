Göğsüne dayadığı silahla intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Eyigün K. (38), av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.
Kırsal Hasköy Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk babası Eyigün K., evde kimsenin bulunmadığı sırada geçirdiği bunalım sonucu göğsüne dayadığı tek kırma av tüfeğinin tetiğini çekti. Eve gelen yakınları, Eyigün K.'nın cesedini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. İncelemenin ardından Eyigün K.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Bahattin ALBAYRAK
2021-02-09 20:21:13
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