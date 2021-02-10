ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meryem Nakiboğlu’nun “Almancı” Gençlerin Dili Kaynakça adlı kitabı yayınlandı.

Kitapta, Anadolu’da yaşayan yoksulluktan kurtulmak amacıyla Almanya’ya akın eden işçilerin yaşanmışlıklarını okuyucuya aktardığını belirten Doç. Dr. Meryem Nakiboğlu, “İkinci ve üçüncü nesille birlikte artık Alman toplumunda söz sahibi olmuş gençlerin gerçek öykülerini yazar Feridun Zaimoğlu’nun ‘Kanak Sprak’, ‘Koppstoff’, ve ‘Abschaum’ eserleri doğrultusunda seslerini duyacaksınız. İçinde yaşadıkları toplum tarafından ötekileştirilen ve ‘Kanak’ olarak adlandırılan bu gençleri daha yakından tanıyacak, onların zorlu yaşam biçimlerini öğrenerek hüzünlü ruhlarına nüfuz edeceksiniz. Ayrıca ‘Kanakların’ özellikle büyük şehirlerde getto halinde yaşayan başka ülkelerden gelen farklı dilleri ve kültürleri içinde barındıran gençlerle birlikte oluşturdukları ve genç diller arasında sayılan Kanakçanın Alman dili ve edebiyatına etkisini, ortaya çıkış sebeplerini, geçirdiği safhaları, Alman gençlerine etkisini ve medyadaki kullanım alanlarını göreceksiniz” dedi

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