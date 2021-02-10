Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde müşterilerinden emanet altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen ve dün emniyete giderek teslim olan kuyumcu adliyeye sevk edildi.

Olay, Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu E.A. müşterilerinden para karşılığı aldığı altınlarını muhafaza etti. Bir süre sonra altınları emanet eden müşteriler, kuyumcu E.A.’ya ulaşamadı. E.A.’nın dükkanını da kapatması üzerine dolandırıldığını iddia eden müşteriler polise giderek E.A.’dan şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan şikayet sonrası olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri kepengini açarak içeriye girdikleri dükkanda değerli ziynet eşyalarını kayıt altına alarak, tutanak düzenledi. 12 müşterisinin iddiaya göre yaklaşık 2 milyonluk alacakları için polise şikayette bulunduğu öğrenilen kuyumcu E.A ise dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. bugün adliyeye sevk edildi.

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