Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu adliyeye sevk edildi

İHA

Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu adliyeye sevk edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde müşterilerinden emanet altın alarak kayıplara karıştığı iddia edilen ve dün emniyete giderek teslim olan kuyumcu adliyeye sevk edildi.
Olay, Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu E.A. müşterilerinden para karşılığı aldığı altınlarını muhafaza etti. Bir süre sonra altınları emanet eden müşteriler, kuyumcu E.A.’ya ulaşamadı. E.A.’nın dükkanını da kapatması üzerine dolandırıldığını iddia eden müşteriler polise giderek E.A.’dan şikayetçi oldu. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan şikayet sonrası olayla ilgili inceleme başlattı. Polis ekipleri kepengini açarak içeriye girdikleri dükkanda değerli ziynet eşyalarını kayıt altına alarak, tutanak düzenledi. 12 müşterisinin iddiaya göre yaklaşık 2 milyonluk alacakları için polise şikayette bulunduğu öğrenilen kuyumcu E.A ise dün emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. bugün adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç sahibi öğrencilere Kaymakamlık desteği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere Kaymakamlık desteği
Kaçak avcılara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kaçak avcılara ceza yağdı
Kuşadası Belediyesi Güvercin Masaya bir yılda 122 bin başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Güvercin Masaya bir yılda 122 bin ...
Aydın’da 7 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın’da 7 tutuklama
Karacasu’nun sulama sorunu tarih oluyor
YEREL HABERLER Karacasu’nun sulama sorunu tarih oluyor
Kuşadası Belediyesi’nden ihale açıklaması
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ihale açıklaması
ADÜ'lü öğrenciler yaşadıkları yerlerde gönüllülük projelerine imza attı
YEREL HABERLER ADÜ'lü öğrenciler yaşadıkları yerlerde gönüllülük ...
ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
Bozdoğan Kaymakamı Buzkaya dün göreve başladı, bugün sahaya indi Kaymakam Buzkaya evi yanan yaşlı adamı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bozdoğan Kaymakamı Buzkaya dün göreve başladı, bugün ...
Göğsüne dayadığı silahla intihar etti
YEREL HABERLER Göğsüne dayadığı silahla intihar etti
Kuşadası Körfezi’nde Yunanlıların geri ittiği 16 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde Yunanlıların geri ittiği 16 ...
2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, polise teslim oldu
YEREL HABERLER 2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, ...
Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte ...
Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu
YEREL HABERLER Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise ...
Nazilli’de fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Nazilli’de fuhuş operasyonu
Ters şeride giren kamyonet otomobille çarpıştı: 4 ağır yaralı
YEREL HABERLER Ters şeride giren kamyonet otomobille çarpıştı: 4 ...
Azılı hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Azılı hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi
ATM'ye tükürülmesi vatandaşın tepkisini çekti
YEREL HABERLER ATM'ye tükürülmesi vatandaşın tepkisini çekti
Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 4 yaralı
Orthosia antik kentinde kazı çalışması başlayacak
YEREL HABERLER Orthosia antik kentinde kazı çalışması başlayacak
ADÜ Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Gültekin’e TÜBİTAK’tan 45 bin TL’lik destek
YEREL HABERLER ADÜ Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Gültekin’e ...
ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün taleplerini iletti
YEREL HABERLER ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl ...
Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97. yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97. yıldönümü ...
Sultanhisar'ın yeni kaymakamı Alpay oldu
YEREL HABERLER Sultanhisar'ın yeni kaymakamı Alpay oldu