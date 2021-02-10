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Sanal kumar makinesi örgütüne operasyon: 27 gözaltı

DHA

Sanal kumar makinesi örgütüne operasyon: 27 gözaltı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN merkezi 3 ilde sanal kumar makinesi üreten suç örgütüne operasyon yapıldı, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sanal kumar makinesi üretenlere yönelik 8 ay önce çalışma başlattı. Çalışma sonunda Aydın, Manisa ve İzmir'de belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen A.S.'nin de aralarında olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı. Atölye ve depolarda yapılan aramalarda 235 sanal kumar makinesi ele geçirildi.
Ayrıca aramalarda kumar makinelerinin yapımında kullanılan 1000 elektronik devre kartı, 400 monitör, 20 sanal gerçeklik gözlüğü, 1000 bilgisayar kasası, 42 dizüstü bilgisayar, 150 cep telefonu, 80 tablet, kumar makinesine para haznesi girişini sağlayan 70 cihaz, internet sitelerine giriş için kullanılan 46 karekod kod üretme makinesi bulundu. Ürettikleri sanal kumar makinelerini farklı illere gönderdikleri öğrenilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
 
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2021-02-10 12:58:15

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