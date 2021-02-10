ADH “Kalp Merkezi” olarak tescillendi

Aydın Devlet Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Klinikleri “Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Sağlık Bakanlığı’ nın oluru ile “Kalp Merkezi” olarak tescillendi.

Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Kliniklerinde görev yapan hekimler ve sağlık personellerine göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz tarafından verilen “Teşekkür Belgeleri” Başhekimlik tarafından kendilerine takdim edildi.

Aydın Devlet Hastanesi’nde toplam tescilli 63 erişkin yoğun bakım yatağı mevcut. Hastane bünyesinde görev yapmakta olan 8 Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı ve 7 Kardiyoloji Uzmanı ile birlikte Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Kardiyoloji Kliniği, anjiyografi katater laboratuvarı, Bakanlıkça tescil edilmiş yoğun bakım ünitesi, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesi ve kalp damar cerrahisi ameliyat salonlarıyla hasta memnuniyeti ön planda tutuluyor. Her yaştaki kalp ve damar hastalarının tanı ve tedavisi için 7 gün 24 saat hizmet veriliyor.



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