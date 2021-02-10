Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

İHA

Psikolojik Destek Merkezi Hizmete Açıldı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla hayata geçirilen KadınAileÇocuk Psikososyal Destek Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 12 yaş üstü çocuklar, aileler ve kadınlara psikolojik destek vermek amacıyla hizmete açılan hizmet binası, Aydınlı ailelere ücretsiz psikolojik destek sunacak.

Hasanefendi Mahallesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Başkan Atay, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı program, açılış kurdelesinin kesilmesi ile devam etti.
“Danışmanlık merkezi şarttı”
Tüm vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğuna dikkat çeken Başkan Atay; “Bir sözümü daha yerine getirmenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşıyorum. Seçildiğim zaman yapacağım hizmetlerin bir tanesi de buydu. İnanın ki insanlarımızın psikolojisinin bozulduğu sorunlarımızın arttığı ekonomimizin artık dibe vurdu bir süreç içerisinde hepimizin desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemi yaşıyoruz. Pandemi sürecinde bizler sağlık çalışanları için doktorlar için bir otel kiraladık. Bir de bu pandemi süresi içerisinde evde çok uzun süre kalıp kadınlarımıza şiddet uygulayan erkeklerden kadınlarımızı kurtarabilmek için de otel kiraladık. Kadınlarımızı koruyabilmek için kiraladığımız otelde, ben kimsenin kalacağını düşünmüyordum ama maalesef yer kalmadı. Şiddet gören kadınlarımızın sığınabileceği yada şiddet görmeden önce eğitim ve danışmanlık alabileceği bir merkez şarttı. Belediye başkanı olarak bugün bu sorunların çözümü bu psikolojik destek merkezimizi hizmete açıyoruz” dedi.
“Mutluluk ailede başlar”
Mutluluğun ilk önce aile içinde kurulacağını vurgulayan Başkan Atay; “Mutlu bir toplum oluşturmak zorundayız, eğer mutlu bir toplum yaratamazsak geleceğimizle ilgili büyük kuşkularımız olur. Mutluluğu önce ailede kuracağız çocuklarımız mutlu olacak evin direği kadınlar mutlu olacak. Kadınlarımız şiddete maruz kalmamalı ekonomi ile ilgili durumunun da şartlarına uygun olmalı ailesini bir arada tutabilmeli. Bizde bu toplum için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Bütün kararlarımız belediye meclisi üyelerimizin oybirliğiyle çıkıyor. Ben diğer partilerdeki meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, en çok da onlar destek oluyorlar. Bugün bir sözümü daha yerine getirmekten mutluluk duyarken, Efeler halkının buradaki hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacağını da söylemek istiyorum. Bu psikoloji merkezimizde 15 günlük randevumuz dolmuş durumda. Bu merkezimizin de Efeler halkına sorunları giderme konusundaki dayanışmamıza katkı yapmasını umuyorum” dedi.
"Minik Volkan’a tablet sözü"
Konuşmaların ardından protokol ile birlikte hizmet binasının açılışını gerçekleştiren Başkan Atay, danışma merkezini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Açılış sırasında Başkan Atay’ın arkadaşı olduğunu söyleyerek evinin balkonundan el sallayan Minik Volkan, daha sonra başkanın yanına gelerek selamlaştı. Samimi bir şekilde minik Volkan ile muhabbet eden Başkan Atay, online eğitimlerinde kullanabilmesi için tablet sözü verdi. Yetkililere talimat vererek minik Volkan’a tablet gönderilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ADH “Kalp Merkezi” olarak tescillendi
YEREL HABERLER ADH “Kalp Merkezi” olarak tescillendi
Trafiğe çıkan sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Trafiğe çıkan sıpa, sürücülere zor anlar yaşattı
Banka ATM'sine tüküren kişi tepki çekti
YEREL HABERLER Banka ATM'sine tüküren kişi tepki çekti
Kaymakam Soley'den Korona virüs aşısı çağrısı
YEREL HABERLER Kaymakam Soley'den Korona virüs aşısı çağrısı
Mahalle bekçileri salgının önlenmesinde etkin rol oynuyor
YEREL HABERLER Mahalle bekçileri salgının önlenmesinde etkin rol ...
Sanal kumar makinesi örgütüne operasyon: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Sanal kumar makinesi örgütüne operasyon: 27 gözaltı
Nazilli’de gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Nazilli’de gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor
Kuşadası'nda denizden bacakları bağlı boğazı ve kulağı kesilmiş sığır çıktı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda denizden bacakları bağlı boğazı ve ...
Akdeniz foku zannedildi, büyükbaş hayvan ölüsü çıktı
YEREL HABERLER Akdeniz foku zannedildi, büyükbaş hayvan ölüsü çıktı
Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu ...
İhtiyaç sahibi öğrencilere Kaymakamlık desteği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere Kaymakamlık desteği
Kaçak avcılara ceza yağdı
YEREL HABERLER Kaçak avcılara ceza yağdı
Kuşadası Belediyesi Güvercin Masaya bir yılda 122 bin başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi Güvercin Masaya bir yılda 122 bin ...
Aydın’da 7 tutuklama
YEREL HABERLER Aydın’da 7 tutuklama
Karacasu’nun sulama sorunu tarih oluyor
YEREL HABERLER Karacasu’nun sulama sorunu tarih oluyor
Kuşadası Belediyesi’nden ihale açıklaması
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden ihale açıklaması
ADÜ'lü öğrenciler yaşadıkları yerlerde gönüllülük projelerine imza attı
YEREL HABERLER ADÜ'lü öğrenciler yaşadıkları yerlerde gönüllülük ...
ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER ADÜ öğretim üyesinin kitabı yayımlandı
Bozdoğan Kaymakamı Buzkaya dün göreve başladı, bugün sahaya indi Kaymakam Buzkaya evi yanan yaşlı adamı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bozdoğan Kaymakamı Buzkaya dün göreve başladı, bugün ...
Göğsüne dayadığı silahla intihar etti
YEREL HABERLER Göğsüne dayadığı silahla intihar etti
Kuşadası Körfezi’nde Yunanlıların geri ittiği 16 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde Yunanlıların geri ittiği 16 ...
2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, polise teslim oldu
YEREL HABERLER 2 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu, ...
Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da 16 ve 17 yaşında iki genç kız, birlikte ...
Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise teslim oldu
YEREL HABERLER Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu polise ...