Yolcu görünümü ile uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli tutuklandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi peş peşe yaptığı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline geldi. Yakalanmamak için her yolu deneyen şüphelilerden biri yolcu minibüsü ile sevkiyat yaparken yakalandı. Üzerindeki uyuşturucu maddelerle gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Son günlerde yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine adeta nefes aldırmayan Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taktik değiştiren uyuşturucu tacirlerine de aman vermedi. AydınKuşadası ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse yolcu görünümü ile binen bir şüpheliyi takibe alan polis ekipleri şahsın adım adım izledi. Germencik ilçesine bağlı Ortaklar mahallesinde durdurulan minibüste arama yapan polis, takipte oldukları şahsın üzerinden bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Polisin çalışmasından sonra minibüs yolcuları ile birlikte normal seyrine devam ederken uyuşturucu taciri olduğu belirtilen şüpheli ise üzerindeki uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dolayı Germencik Adliyesi'ne sevk edilen M.T. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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