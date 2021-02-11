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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saklı Bahçe de Korona virüse yenik düştü

İHA

Saklı Bahçe de Korona virüse yenik düştü

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Saklı Bahçe, pandemi sürecinde kapanan birçok kafeler gibi kendi haline bırakıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında birçok işyeri kepenk kapatırken, uzun zamandır açılamayan kafelerde terk edilmiş görüntüler oluştu. Hasanefendi Mahallesinde Efeler Belediyesi öncülüğünde açılan Saklı Bahçe de aynı kaderi yaşamaya başladı. Hava sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi ile birlikte başlayan kuvvetli rüzgar ve yağışların ardından, Saklı Bahçe içerisindeki palmiye ağaçları zarar gördü. Hasanefendi Mahallesi'ne ayrı bir güzellik katan Saklı Bahçe de adeta Korona virüse yenik düşenler arasında yer alırken çevre sakinleri mekanın açılacağı günleri beklediklerini söylediler.

Mahalle arasında bulunan kafe içerisindeki ağaçların bakılmasını isteyen mahalle sakinleri, mekan müşterilere kapalı olsa da çevre bakımının yapılasını talep ettiler.

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