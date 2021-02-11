Aydın’da hava sıcaklıkları 10-15 derece azalacak Aydın'ın doğu bölgelerinde kar yağışı etkili olacak

Aydın’da halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü bölgenin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak azalacağı tahmin edilirken, önümüzdeki pazartesi günü Aydın'ın doğu bölgeleri ve yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Aydın’da Perşembe günü parçalı ve zamanla çok bulutlu olması beklenen havanın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Aydın’ın Cumartesi günü parçalı bulutlu, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise yeni bir yağışlı sisteminin etkisine girmesi tahmin ediliyor. Pazar günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Pazartesi günü hızlı soğumayla birlikte doğusunda karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Maksimum sıcaklığın, Perşembe günü 20 derece iken Pazartesi 9 dereceye kadar düşmesi bekleniyor” denildi.

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