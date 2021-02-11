Kaymakam Şahin, Serçeköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Serçeköy Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Çalışma programından bulduğu her fırsatta mahalleleri ziyarete ederek vatandaşlarla buluşan Kaymakam Şahin'in son adresi Serçeköy Mahallesi oldu. Serçeköy Mahallesi'nde muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Şahin, vatandaşlardan talep ve istekleri ile mahallenin sorunları hakkında bilgi alıp muhtar ve azalar eşliğinde mahallede bir süre gezinti yaptı. Görme engelli Koşar ailesini evinde ziyaret eden Kaymakam Şahin, evde incelemelerde bulunup ailenin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ilgili kurumlara gerekli talimatları vererek muhtar ve azalardan mahallede bulunan ihtiyaç sahibi diğer ailelerin durumları ve yapılabilecekler hakkında bilgi aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.