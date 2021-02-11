Didim’de, patili dostlara kulübe bırakıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde duyarlı vatandaşların katkılarıyla sokak hayvanları için hazırlanan kulübeler Efeler Mahallesi'ndeki boş arazilere konularak, ardından sokak hayvanlarına besleme yapıldı.

Didim’de duyarlı hayvan severler tarafından yapılan 10 adet kulübe Didim Belediyesi hayvan barınağının da katkılarıyla Efeler Mahallesi Maliyeciler Sitesi bölgesindeki boş araziye yerleştirildi. Genç hayvan severler tarafından paletlerden yapılan ve üstü kapatılan kulübeler sokak hayvanların soğuk ve yağışlı havalarda barınmasını sağlayacak.

Kısıtlı sokağa çıkma yasağında gerçekleşen etkinlikte ayrıca sokakta yaşayan canlılara yem de bırakılırken, kulübe yapımı ve yiyecek temini yapan herkese hayvan severler tarafından teşekkür edildi.



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