Aydın Valiliği’nin projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenecek

Aydın Valiliği’nin koordinatörü olduğu ‘Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama (Safe Digital Marketing for Agripreneurs)’ adlı Erasmus+ Projesi, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklemeye değer bulduğu 32 projenin içinde yer aldı.



Erasmus+ Programı 2020 yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti kapsamında hazırlanan ve Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde yürütülecek olan ‘Tarımsal Girişimciler için Güvenli Dijital Pazarlama’ (Safe Digital Marketing for AgripreneursDIGIAGRIMARK) adlı proje, 256 başvuru içerisinden Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklemeye değer bulunan 32 projenin içinde yer aldı.



Aydın Valiliği AB ve Dış ilişkiler Koordinasyon Bürosu’nun koordinatörü olduğu ve dördü yurt içinden, dördü de Avrupa Birliği’nden olmak üzere toplam dokuz kurum ve kuruluşun bulunduğu projede; Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Institute of Entrepreneurship Development (IED)/Yunanistan, Sosyal Etki ve Yenilikçi Eğitim Derneği (SOYED), Baldaque & Alves da Silva, Lda (NEWTIE)/Portekiz, European Grants International Academy SRL (EGInA)/Italya, Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (TAYEM) ve Inercia Digital SL (INERCIA)/Spain proje ortakları olarak yer alıyor.



İki yıl süre ile uygulanacak projede, çiftçilerin dijital pazarlama ve dijital güvenlik becerilerini geliştirerek tarım sektörünün ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğini arttırmak ve tarımda dijitalleşmeye katkıda bulunmak amaçlanıyor. Proje süresince, yenilikçi ve sürdürülebilir bir eğitim eöğrenme platformu oluşturulması ve tarım sektörü için dijital güvenlik ile dijital pazarlama üzerine bir kurs geliştirilmesi, yenilikçi araçlar ve Açık Eğitim Kaynaklarını kullanarak eğiticilerin yetkinliklerinin artırılması, tarım sektöründe güvenli dijital pazarlama konusunda farkındalığın artırılması, çiftçilere ürünlerini değerlendirmeleri ve gelirlerini artırmaları için yeni kapılar açılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.



Proje ortaklarıyla birlikte uluslararası düzeyde yürütülecek olan projede; tarımsal girişimciler için dijital pazarlama ve dijital güvenlik müfredatı/kursu, tarımsal girişimciler için dijital pazarlama ve dijital güvenlik için öğrenme platformu, modüller ve eğitim/öğrenme materyalleri, tarımsal girişimcinin güvenli dijital pazarlama kılavuzu ile birlikte tarımsal girişimciler için güvenli dijital pazarlama stratejisi araç kiti geliştirilecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.