Germencik’teki operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı

Aydın’ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında polisin 8 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 9 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuuyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, toplum sağlığını bozmaya teşebbüs eden şahıs ve şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, B.G., N.G, C.Y., İ.D., G.K., S.T., G.K., N.G. isimli 9 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca ile 2 adet tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi, 1 adet çalıntı motosiklet, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para, çok sayıda bıçak, cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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