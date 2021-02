DJ Anıl Canbıçakoğlu, korona günlerini yeni çalma listeleri hazırlayarak değerlendirdi

Beşiktaş Futbol Kulübü ve genç Milli Takım'da futbol oynayan ve futbolu bıraktıktan sonra meslek olarak DJ’liği seçen Anıl Canbıçakoğlu, korono günlerini yeni çalma listeleri hazırlayarak değerlendirdiğini ifade etti.

Partilerin aranan isimlerinden olan ve başarılı işlere imza atan DJ Anıl Canbıçakoğlu, futbolu bırakarak DJ’liğe başlamasını şu sözlerle anlattı. “Küçük yaşlarda futbol oynamaya başladım ve uzun zaman profesyonel olarak futbol oynadım. Futbolu bıraktık sonra hayatımın her zaman içerisinde olan ve özel ilgili gösterdiğim müziğe yöneldim. Evimin bir odasını müzikle ilgili çalışmalarımı gerçekleştirdiğim bir stüdyoya dönüştürdüm. Zamanımın çoğunu stüdyoda geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu dönemde özel çalma listeleri hazırladım. Kendi ülkemde başarılı işler yapmanın yanında uluslararası da işler yapmayı planlıyorum” dedi.



“Sektörümüz kısıtlamalardan oldukça etkilendi”

Ünlü radyo DJ’leri ile performanslar sergileyen Canbıçakoğlu “Hayatımızın her alanında değişikliğe neden olan ve korona virüs nedeniyle kısıtlamalarla yaşamak zorunda kaldığımız bu dönemde herkes gibi ben de çok etkilendim. Eğlence yerlerinin kapalı olması nedeniyle işimizi yapamıyoruz. Bu nedenle birçok insan zor durumda kaldı. Tek istediğim bir an önce korana virüsün etkisini kaybetmesi ve eski hayatımıza geri dönmek. Ayrıca yasaklara rağmen ev partileri yapıldığını duyuyoruz. Bu konuda da herkesin duyarlı olmasını ve kurallara uymasını bekliyoruz. Virüs ile mücadele edilirken bireysel olarak yaptıklarımızın önemi büyük. Herkes kurallara uyarsa daha çabuk atlatacağız” diye konuştu.

