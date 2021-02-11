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Aydın’da acil çağrılar tek çatı altında toplandı 112 Acil Çağrı Merkezi açılmak için gün sayıyor

İHA

Aydın’da acil çağrılar tek çatı altında toplandı 112 Acil Çağrı Merkezi açılmak için gün sayıyor

Aydın’da hizmete girecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi’nin hizmet binası açılmak için gün saymaya başlarken, artık acil çağrılar da 112 hattından yapılacak.
Aydın’ın Efeler ilçesinde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi’nin hizmet binasında sona gelindi. 112 Günü dolayısıyla hizmet binasını ziyaret eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, açılmak için gün sayan hizmet binasında incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama ile acil çağrı aramaları 112 çatısı altında toplandı. 24 Şubat itibariyle hayata geçirilecek olan uygulamada Aydın genelinde polis, itfaiye gibi acil numaraları aramak isteyen vatandaşlar, artık tek bir numarayı arayabilecek. 112 Acil Sağlık Merkezi içerisinde çağrı merkezinde bulunan 49 personel 7/24 esasıyla Aydınlılara hizmet verecek.
Acil numaralarının tel çatı altında toplanmasının büyük kolaylık sağlayacağına dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “112 Acil Çağrı Merkezimiz 24 Şubat tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bina fiziki şartları tamamlandı. Teknik personelimiz gerekli eğitimleri aldı. Altyapı çalışmaları ASELSAN tarafından tamamlandı. Önümüzdeki süreçte 112 Çağrı Merkezi olarak faaliyete geçecek. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları gereğince Türkiye geneli birçok ilde olduğu üzere Aydın’da da çalışmaları tamamlaması noktasına geldik. Artık 110, 112, 155, gibi birçok farklı çağrı numarası, tek bir çağrı numarası altında hizmet vermeye devam edecek. 112 Acil Çağrı Merkezimiz Aydın’da 24 Şubat’tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bu anlamda ilimiz ve vatandaşlarımız için de önemli bir kolaylık sağlanacak. Şuan için sadece 158 Sahil Güvenlik numarasını dahil edemedik, onu hat da daha sonra sisteme monte edilecek. Onun dışındaki bütün hatlar, 112 Çağrı Merkezi’nde hizmet vermeye devam edecek. Emeği geçen, katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
“Duyarlı ve hassas olmalıyız”
112 Acil Hattı’nın gereksiz yere aranarak meşgul edilmemesi konusunda da hatırlatma yapan Vali Aksoy; “Özellikle 112’nin gereksiz aranmamasını, acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kısa da olsa ulaşmalarını gecikmelerine fırsat yaratabilir. Bu anlamda herkesi duyarlı olmaya ve 112’nin gereksiz aranmaması hususunda daha hassas davranmaya da davet etmek istiyorum. Bugün aynı zamanda 112 Acil personelinin özel bir günü. Bu vesileyle de 112 Acil Çağrı Merkezleri’nde çalışan bütün arkadaşlarımızı da kutluyorum. 24 saat esasına göre burada çalışmalarına devam edecekler. Eğitimlerini alıyorlar. İlimize şimdiden hayırlı olsun diyorum” dedi.
İncelemelerin ardından Vali Aksoy, 112 Günü kapsamında merkez bahçesine fidan dikerek can suyunu verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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