Nazilli Belediyespor - Kahta 02 Spor: 1-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Serhad Ürkmez (xx), Fetdah Yiğit (xx), Berkay Salman (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Oktay (xx), Mehmet Ersavaş (xxx), Polat (xxx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 46 Ufukcan xx) (Dk. 81 Zafer), Hasan (xx) (Dk. 46 Aytaç xx), Sefa (xx), Tamer (xx), Murat Can (xx) (Dk. 73 Muhammet Ali xx), Bünyamin Cesur (xxx) (Dk. 90 Berkay), Mert (xxx)
KAHTA 02 SPOR: Burak (x) Osman Çağlar (xx), Hakan (x), Fahri Eren (x) (Dk. 85 Murat Şamil), Serdar (x) (Dk. 79 Muhammed Şiyar x), Salih (xx), Ahmet Tuna (x), Mehmet (xx), Burak Can (xx), Caner (x) (Dk. 85 Muhammed Bilal), Barış (x)
GOL: Dk. 4 Mert (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Burak Can, Muhammed Eroğlu (Kahta 02 Spor) - Mehmet Ersavaş (Nazilli Bld)Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ceyhanspor'u deplasmanda 6-2 yenerek liderliği Fethiyespor'dan devralan Nazilli Belediyespor, evinde Kahta 02 Spor'u da tek golle geçerek koltuğunu korudu: 1-0. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın tek golünü 4'üncü dakikada Mert attı. Grupta 8 maçtır yenilgi yüzü görmeyen, bu periyotta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Nazilli Belediyespor, zirvede 39 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin Albayrak
2021-02-11 15:43:27
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