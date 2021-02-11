Aydın'da acil çağrılar tek çatı altında toplandı



Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)AYDIN'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmet binasının açılışı için geri sayım başlarken, kent genelinde tüm acil çağrılar 112 hattından yapılacak.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin hizmet binasında sona gelindi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, `112 Günü´ dolayısıyla hizmete açılacak olan hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanlığı´nca hayata geçirilen uygulama ile acil çağrı aramaları 112 çatısı altında toplandı. 24 Şubat itibariyle hayata geçirilecek olan uygulamada Aydın genelinde polis, itfaiye gibi acil numaraları aramak isteyen vatandaşlar, artık tek bir numarayı arayabilecek. 112 Acil Sağlık Merkezi içerisinde çağrı merkezinde bulunan 49 personel 7/24 esasıyla Aydınlılara hizmet verecek.

`BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK´

Acil numaralarının tek çatı altında toplanmasının büyük kolaylık sağlayacağına dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "112 Acil Çağrı Merkezimiz 24 Şubat tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak. Bina fiziki şartları tamamlandı. Teknik personelimiz gerekli eğitimleri aldı. Altyapı çalışmaları ASELSAN tarafından tamamlandı. Önümüzdeki süreçte 112 Çağrı Merkezi olarak faaliyete geçecek. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatları gereğince Türkiye geneli birçok ilde olduğu üzere Aydın'da da çalışmaları tamamlama noktasına geldik. Artık 110, 112, 155, 156 gibi birçok farklı çağrı numarası, tek bir çağrı numarası altında hizmet vermeye devam edecek. Bu anlamda ilimiz ve vatandaşlarımız için de önemli bir kolaylık sağlanacak. Şu an için sadece 158 Sahil Güvenlik numarasını dahil edemedik, o hat da daha sonra sisteme dahil edilecek. Onun dışındaki bütün hatlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde hizmet vermeye devam edecek. Emeği geçen, katkı sunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

`GEREKSİZ ARAMA YAPILARAK MESGUL EDİLMEMELİ´

112 Acil Çağrı Hattı'nın gereksiz yere aranarak meşgul edilmemesi konusunda da hatırlatmada bulunan Vali Aksoy, "Özellikle 112'nin gereksiz aranmamasını, acil ihtiyacı olan vatandaşlarımızın kısa da olsa ulaşmalarında gecikmelere fırsat yaratabilir. Bu anlamda herkesi duyarlı olmaya ve 112'nin gereksiz aranmaması hususunda daha hassas davranmaya davet etmek istiyorum. Bugün aynı zamanda 112 Acil personelinin de özel bir günü. Bu vesileyle de 112 Acil Çağrı merkezlerinde çalışan bütün arkadaşlarımızı da kutluyorum. 24 saat esasına göre burada çalışmalarına devam edecekler. Eğitimlerini alıyorlar. İlimize şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

İncelemelerin ardından Vali Aksoy, 112 Günü kapsamında merkez bahçesine fidan dikti.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Merkez Cemal YILDIRIM

2021-02-11 19:12:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.