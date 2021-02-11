Nazilli'deki eve fuhuş baskını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve yapılan baskında 4 kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi’nde bir evde fuhuş yapıldığını tespit eden polis ekipleri eve yaptıkları operasyonda çok sayıda müşteri ile birlikte 4 kaını yakaladı. Fuhuşa yer temin edip aracılık yapan Ö. K. isimli kadın hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca fuhuş evinde çok sayıda cinsel güç arttırıcı hap ta ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.