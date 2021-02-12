Başkan Günel’den Büyükşehir meclisinde kadın duyarlılığı hatırlatması

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısının ikinci oturumuna Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in AK Parti Grubu’na yaptığı kadın duyarlılığı hatırlatması damgasını vurdu.



8 Mart’ta kadın konulu soyut heykel yarışması düzenlenmesi önergesinin AK Parti Grubu tarafından reddedilmesi üzerine Başkan Ömer Günel, “Kadın katliamlarının simge ismi haline gelen Özgecan Aslan’ın ölüm yıl dönümünde kadınerkek eşitliğinin sanatla ifade edilmesini amaçlayan bir önergeye AK Parti Grubu tarafından ret oyu verilmesini hayretle karşılıyorum” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı Şükran GüngörYıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda yapıldı. Toplantıda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın konulu soyut heykel yarışması düzenlemesi önergesi de ele alındı. Önergenin AK Parti Grubu tarafından reddedilmesi üzerine söz alan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kadın katliamlarının simge ismi haline gelen Özgecan Aslan’ın ölüm yıl dönümünde kadınerkek eşitliğinin sanatla ifade edilmesini amaçlayan bir önergeye AK Parti Grubu tarafından ret oyu verilmesini hayretle karşıladığını belirtti. Başkan Ömer Günel “Başkanımızın da anlattığı gibi kentimizde kadınlarla ilgili çok şey yapılmıştır. Yapılmaya da devam edilmektedir. Ancak kadının sanatla ifadesi söz konusu olduğunda buna çok güzel süslü laflarla bahane bularak ret oyu kullanıyorsunuz. Bununla ilgili bir tek cümle söylemek istiyorum: Bu kadına duyulmayan saygının süslü sözlerle ifade edilme biçimidir. Benim bugün bu mecliste tek bildiğim, tek duyduğum, tek gördüğüm budur. Sizi tebrik ediyorum. Aslında sizlere bu cevabı vermesi gereken grubunuzdaki kadın üyeler olmalıdır” dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.