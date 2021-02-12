TBMM K\u0130T Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Ayd\u0131n Milletvekili Mustafa Sava\u015f, Nazilli\u2019ye yap\u0131lacak olan Sa\u011fl\u0131k Kompleksi\u2019nin in\u015faat\u0131n\u0131n k\u0131sa s\u00fcrede ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. AK Partili Sava\u015f, sosyal medyadan \u201cNazilli \u0130l\u00e7emizde 11 bin 267 m\u2019lik alana yap\u0131lacak olan Nazilli A\u011f\u0131z ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Merkezi, Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Merkezi, Aile Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Merkezi ve 112 Acil Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri \u0130stasyonu\u2019nun s\u00f6zle\u015fmesi imzalanm\u0131\u015f olup in\u015faat\u0131na en k\u0131sa s\u00fcrede ba\u015flanacakt\u0131r. 5 bin 034 m in\u015faat alan\u0131na sahip olacak olan sa\u011fl\u0131k kompleksimiz, 4 katl\u0131 A\u011f\u0131z ve Di\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Merkezi binas\u0131, 3 katl\u0131 Sa\u011fl\u0131kl\u0131 Ya\u015fam Merkezi ve 2 katl\u0131 Aile Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Merkezi + 112 Acil Sa\u011fl\u0131k Hizmetleri \u0130stasyonu olarak hizmet verecektir. Nazilli ve \u00e7evre il\u00e7elerimiz i\u00e7in de modern sa\u011fl\u0131k hizmetleri imkan\u0131 sunacak olan Sa\u011fl\u0131k Merkezimizin hem\u015fehrilerimize hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum\u201d payla\u015f\u0131m\u0131nda bulundu.