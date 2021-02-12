Kuşadası Belediyesi’nden antrenör ve sporculara destek

Kuşadası Belediyesi, kentteki sporcuların daha sağlıklı yetişmesi için antrenörlere yönelik ‘Sporcu Beslenmesi’ konulu bir eğitim semineri düzenledi. Seminerde antrenörler, sporcu beslenmesinin temel ilkelerinin yanı sıra antrenör ile sporcu arasındaki iletişimin psikolojik boyutları hakkında da bilgilendirildi.



Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Belediyespor Kulübü ve Kuşadası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, kentte daha sağlıklı bir sporcu nesli yetiştirilmesi için antrenörlere yönelik bir eğitim semineri düzenledi. Belediye Düğün Salonu’nda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen seminere Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli Sporcu Diyetisyeni Aysen Arıcan Öz, Kuşadası Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi Uzman Psikoloğu Candan Atak, Kuşadası Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Oğuz Verim ile antrenörler katıldı.



Seminerde, Sporcu Diyetisyeni Aysen Arıcan Öz tarafından antrenörlere sporcularda büyüme ve gelişmenin izlenmesi, sporcu beslenmesinin genel ilkeleri, farklı spor dallarında beslenme, besinsel ergojenik yardımcılar ve doping başlıkları altında çeşitli bilgiler verildi. Psikososyal Destek Merkezi Uzman Psikoloğu Candan Atak ise antrenör ile sporcu arasındaki iletişimin psikolojik boyutlarına değindi.



Başarılı sporcuların yetişmesinde beslenme programının çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Diyetisyen Aysen Arıcan Öz, “Kuşadası Belediyesi olarak en büyük amacımız kentimizdeki sporcuların başarılı bir kariyer edinmelerine katkıda bulunmak. Bu amaçla düzenlediğimiz seminerde antrenörlerimize yetiştirdikleri sporcuların beslenmelerinde dikkat etmeleri gereken noktaları ayrıntılarıyla anlattık. Özellikle çocuk ve ergen çağdaki sporcularda antrenman kadar beslenme ve takviye gıdaların uygun bir şekilde alınması çok önemli bir yer tutuyor. Seminer, her açıdan çok faydalı geçti” dedi.

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